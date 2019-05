Europeias

O militante número um do PSD, Francisco Pinto Balsemão, apelou ao voto no partido nas europeias, numa mensagem que será lida no jantar-comício hoje à noite, defendendo que os sociais-democratas têm "a melhor lista para o Parlamento Europeu".

Numa nota enviada à Lusa, Francisco Pinto Balsemão - que hoje cancelou a presença prevista num almoço de campanha devido a uma virose - assegurou que irá votar no domingo e detalhou as razões para o fazer.

"Eu, no domingo, vou votar. E vou votar no PSD! Votar, no domingo, é dar força, é dar legitimidade à União Europeia. Uma União Europeia na qual acreditamos e da qual precisamos", refere o texto, que será lido à noite no jantar-comício do PSD em Paço de Arcos (Oeiras).