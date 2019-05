Actualidade

O ministro das Finanças, Mário Centeno, mostrou-se hoje, em Madrid, confiante na "aceleração" do crescimento económico de Portugal e dos países da OCDE, depois de uma fase de "desaceleração".

"O que nós vemos em todas as previsões disponíveis é que após a desaceleração do crescimento económico se vai seguir uma fase de aumento, aceleração desse mesmo crescimento económico", disse Mário Centeno à margem de uma conferência sobre "Desafios para a Economia europeia" em que participou com a ministra da Economia espanhola, Nadia Calvino.

O ministro explicou que Portugal atravessou um "período de desaceleração temporária" do crescimento, tendo a economia portuguesa resistido "bastante bem" a esse processo.