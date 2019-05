Inquérito/CGD

O empresário José Berardo, mais conhecido por Joe Berardo, admitiu hoje que se excedeu durante a sua audição na comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD), mas disse que não tinha a intenção de "ofender".

"Tenho que admitir que, no calor da discussão, me excedi, dando algumas respostas impulsivas e não devidamente ponderadas", pode ler-se num comunicado do empresário a que a Lusa teve acesso.

Joe Berardo disse que "certamente" não foi sua intenção "ofender quem quer que seja, muito menos faltar ao respeito devido à Assembleia da República".