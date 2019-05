Roland Garros

O tenista português João Sousa, 70.º do 'ranking' mundial, vai defrontar o espanhol Pablo Carreño Busta na primeira ronda do torneio francês de Roland Garros, segunda prova do 'Grand Slam' da temporada, ditou hoje o sorteio.

A temporada não tem corrido de feição ao tenista vimaranense e número 1 nacional, mas no pó de tijolo francês terá pela frente um jogador, 56.º, que também está num momento de forma menos bom (não vence desde janeiro). Nos três encontros disputados entre ambos, João Sousa venceu dois.

O único representante luso tem como melhor registo no 'slam' parisiense, que começa no domingo, a segunda ronda atingida por quatro ocasiões, em 2013, 2015, 2016 e 2017, sendo que na edição passada foi eliminado logo na estreia, diante do argentino Guido Pella.