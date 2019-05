Europeias

As sondagens à boca das urnas apontam para uma inesperada vitória dos Trabalhistas na Holanda nas eleições para o Parlamento Europeu (PE) realizadas hoje na Holanda, informam as agências noticiosas.

Segundo as primeiras estimativas do instituto de estudos de opinião Ipsos, o voto dos eleitores holandeses está muito fragmentado, mas os Trabalhistas deverão ficar com cinco dos 26 lugares que a Holanda elege.

De acordo com o Ipsos, em segundo lugar deverão ficar o Partido Popular para a Liberdade e a Democracia (VVD, liberal), do primeiro-ministro, Mark Rute, que obtém quatro lugares, mais um do que na anterior eleição para o PE.