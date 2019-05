Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) já entregou ao parlamento a lista dos grandes devedores da banca, de acordo com informações hoje divulgadas pela Assembleia da República e pelo regulador.

"A Assembleia da República acaba de receber do Banco de Portugal, em cumprimento do artigo 6.º da Lei n.º 15/2019, de 12 de fevereiro (...), o relatório extraordinário com a informação relevante relativa às instituições de crédito" abrangidas por ajudas públicas nos últimos 12 anos", pode ler-se numa nota publicada no 'site' do parlamento.

Também o Banco de Portugal confirmou que "enviou hoje à Assembleia da República o relatório extraordinário com informação relevante sobre instituições de crédito que foram resolvidas, nacionalizadas, liquidadas ou recapitalizadas com recurso direto ou indireto a fundos públicos, dando cumprimento à Lei 15/2019, de 12 de fevereiro de 2019".