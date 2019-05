Actualidade

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, disse hoje que está atento à situação do Arouca, que foi despromovido ao Campeonato de Portugal e tem estado com as instalações fechadas.

"Temos acompanhado [a situação do Arouca]. Nestas alturas, é preciso apelar à tranquilidade. O Arouca tem sido um clube sempre cumpridor das suas obrigações. A Liga tem acompanhado de perto esta realidade, dando o apoio ao clube e a todos os parceiros e credores deste processo", assegurou, em declarações à margem da Gala do Marítimo 2019.

Ao longo da semana, tanto o treinador Quim Machado como os jogadores arouquenses têm se deslocado ao Estádio Municipal de Arouca, mas têm encontrado as instalações encerradas.