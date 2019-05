Europeias

O presidente social-democrata, Rui Rio, acusou hoje o primeiro-ministro de tentar deitar o PCP e o BE para a "roda dos enjeitados" numa "encenação eleitoral" para "conquistar o voto dos moderados".

Num jantar-comício em Oeiras, Rui Rio afirmou que o primeiro-ministro e secretário-geral do PS procurou nos últimos dias demarcar-se do PCP e do BE, com os quais conta para a "geringonça" a nível nacional, numa "encenação eleitoral" que comparou à "roda dos enjeitados".

Rui Rio defendeu que para a prossecução do "projeto europeu" e para uma Europa de paz é preciso "votar em partidos moderados" e que o PSD "é de longe o partido mais moderado que temos em Portugal".