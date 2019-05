Europeias

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, defendeu hoje que "só merece crescer quem cumpre", garantindo que o partido cumpriu todos compromissos quer em Portugal quer em Bruxelas e, por isso, "no domingo o voto é no Bloco de Esquerda".

No discurso do jantar-comício da campanha europeia que hoje decorre na Alfândega do Porto, Catarina Martins defendeu que a corrida eleitoral do partido está "a crescer", mas advertiu que "é o voto que conta e o voto é já domingo".

"Só merece crescer quem cumpre e sabem que o Bloco de Esquerda cumpre e é por isso que no domingo o voto é no Bloco de Esquerda, é na Marisa Matias, é no José Gusmão, é no Sérgio Aires, é em toda uma equipa que responde pelos compromissos, que esteve em todas as lutas", apelou, numa referência aos três primeiros nomes da lista do BE ao Parlamento Europeu.