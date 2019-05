Europeias

O secretário-geral comunista enalteceu hoje a campanha eleitoral feita "a pulso" da CDU, sem "colinho de ninguém", sublinhando que foram PCP e "Os Verdes" a repor a esperança na atual legislatura.

"Nós fizemos uma campanha a pulso. Uma campanha de contacto direto, com grandes, pequenas, iniciativas muito diversas. Não tivemos favores de ninguém nem andámos ao colinho de ninguém. Foi com o nosso trabalho e empenhamento, usando a obra dos nossos deputados eleitos, com esta convicção de que somos a força de que os trabalhadores precisam", disse Jerónimo de Sousa.

O líder do PCP discursava num comício noturno, em Braga, e garantiu que a CDU "nunca falta nas horas boas ou nas horas más para defender os interesses dos trabalhadores e do povo", lembrando que durante a intervenção externa da 'troika', "num tempo difícil em que resistir já era vencer", foi esta "força que ali esteve na primeira brecha a lutar com os trabalhadores".