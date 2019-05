Actualidade

O Presidente norte-americano instruiu os serviços secretos a cooperarem com a investigação do procurador William Barr sobre as origens do caso do alegado conluio entre a campanha presidencial de Trump, em 2016, e a Rússia.

A medida parece reforçar a pretensão do chefe de Estado em descredibilizar os resultados da investigação do procurador especial Robert Mueller, enquanto os democratas reforçam os apelos a um processo de 'impeachment' (destituição).

Em comunicado, a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, disse que Trump delegou a Barr a "autoridade total e completa" de desclassificar os documentos relacionados com a investigação.