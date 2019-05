Incêndios

Onze concelhos do interior do país e do Algarve estão hoje em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou em risco máximo os concelhos de Torre de Moncorvo (Bragança), Figueira de Castelo Rodrigo e Sabugal (Guarda), Penamacor (Castelo Branco), Gavião (Portalegre), Sardoal (Santarém) e os municípios algarvios de Alcoutim, Castro Marim, Tavira, Faro e Loulé, todos do distrito de Faro.

Em risco muito elevado de incêndio estão outros cerca de 40 concelhos do interior Norte, Centro, Alentejo e Algarve.