Actualidade

O líder de um grupo rebelde do estado de Caxemira, próximo da rede terrorista Al-Qaida, foi morto a tiro, na quinta-feira, anunciou hoje o exército indiano.

Um porta-voz do exército, Rajesh Kalia, indicou que Zakir Musa foi morto durante uma operação lançada pela polícia e militares contra rebeldes na cidade de Tral, no distrito de Pulwama, no estado indiano de Jammu e Caxemira.

Em meados de 2017, um grupo de propaganda ligado à Al-Qaida anunciou a criação de um novo movimento extremista na Caxemira indiana, sob a liderança de Zakir Musa, até então combatente pelo maior grupo rebelde de Caxemira, o Hizbul Mujahideen.