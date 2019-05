Actualidade

A analista da Bloomberg Intelligence Margaret Huang defendeu hoje em entrevista à Agência Lusa que o jogo VIP deve liderar o mercado das apostas em Macau porque esse é um fator distintivo face aos concorrentes.

"Macau é o maior mercado de jogo" do mundo e "tem de ser liderado pelo jogo VIP", defendeu Margaret Huang, acrescentando que a indústria do jogo no antigo território administrado por Portugal está dependente da evolução do mercado dos grandes apostadores.

Em entrevista à Lusa nos escritórios da Bloomberg Intelligence em Hong Kong, Margaret Huang apontou que o Governo de Macau está a apostar em mais diversificação, "mas no fim do dia, o mercado VIP é o que define Macau, é o que o faz ser um tipo de mercado específico e o que faz com que Macau seja difícil competir contra Macau, mesmo com os novos destinos [na Ásia] a aparecerem".