Actualidade

Três mulheres foram detidas na freguesia de Santo António, em Lisboa, pelo furto de um par de brincos, um colar e uma bolsa a uma turista, avaliados em mais de 36 mil euros, anunciou hoje a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa avançou que as três mulheres, com idades entre os 28 e 42 anos, seguiram uma turista, que se encontrava num grupo, e, enquanto uma delas vigiava, uma outra encostava-se à vitima encobrindo a ação da terceira, que abriu a mochila de onde tirou uma caixa com um par de brincos e uma bolsa.

De acordo com as autoridades, o par de brincos em ouro é uma marca de alta joalharia, valendo 2.290 euros enquanto na bolsa, também de uma marca de alta-costura no valor de 400 euros, além de documentos, cartões bancários e dinheiro em dólares, yuans e euros, no total de 170 euros, a vítima tinha várias peças em ouro e esmeraldas de onde se destaca um colar com um Buda em esmeralda no valor de 30.000 euros.