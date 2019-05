Brexit/Europeias

O cabeça de lista do PSD às europeias, Paulo Rangel, considerou hoje que a demissão da primeira-ministra britânica, Theresa May, "aumenta a complexidade" do 'Brexit', aconselhando Portugal a "manter a atitude de abertura e flexibilidade ao Reino Unido".

"Acho que isto aumenta a complexidade do 'Brexit' e da questão britânica. Mas era algo expectável depois do seu plano ter sido derrotado três vezes. E o quarto plano para o 'Brexit' ainda foi mais controverso que os anteriores. Acho que ela não tinha grandes soluções. Isto vai tornar a questão muito delicada e difícil", sustentou Paulo Rangel.

O candidato social-democrata, que falava aos jornalistas no Porto à margem de uma visita ao i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, considerou que a "União Europeia tem tido um comportamento exemplar" nesta matéria, mas admitiu que a "imprevisibilidade britânica" pode "exasperar ou desesperar" alguns estados-membros.