Brexit/Europeias

O candidato socialista europeu Pedro Marques mostrou-se hoje preocupado com a possibilidade de os conservadores britânicos que defendem um 'Brexit' duro ganharem força com a demissão de Theresa May da liderança do Partido Conservador e do governo.

"Naturalmente preocupa-me que esta demissão de Theresa May possa significar que os 'hard brexitiers', dentro dos conservadores, as pessoas que querem um 'Brexit' duro, ganhem força", disse aos jornalistas, à chegada a Moscavide, onde inicia hoje o último dia de campanha.

Para o cabeça de lista socialista, a demissão de May, que deverá efetivar-se a 10 de junho, significa que a Europa está "mais longe de um 'Brexit' com acordo", ainda que Pedro Marques tenha a "secreta esperança" de que o Reino Unido venha a permanecer na União Europeia.