Ébola

A epidemia do vírus Ébola já causou 1.2483 mortos, até ao dia 22 de maio, na República Democrática do Congo, segundo o Ministério da Saúde do país.

Em apenas três dias houve mais 25 mortos confirmados, face ao último balanço, feito no dia 19, em que o número de mortos era 1.223.

Desde o início da epidemia, declarada em agosto de 2018 na República Democrática do Congo, o número de infetados é de 1.847, o número de casos confirmados laboratorialmente aumentou de 1.135 para 1.789, dos quais 88 são suspeitos, enquanto 490 pessoas já foram curadas.