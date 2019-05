Actualidade

O Governo quer encerrar a central de produção de eletricidade a carvão do Pego, em 2022, afirmou hoje, em Coimbra, o ministro do Ambiente e Transição Energética, José Pedro Matos Fernandes.

"A boa notícia é que a central do Pego vai mesmo encerrar muito pouco depois de 2020. Estamos a trabalhar com o objetivo de, em 2022, essa central já ser encerrada", afirmou José Pedro Matos Fernandes, que falava aos jornalistas antes de participar no 2.º Congresso "Adaptação às Alterações Climáticas da Região de Coimbra".

O ministro do Ambiente reafirmou ainda o objetivo de encerrar a central termoelétrica de Sines até 2030 (a data traçada para as duas centrais).