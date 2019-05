Brexit/Europeias

O cabeça de lista do PAN às eleições europeias, Francisco Guerreiro, afirmou hoje que a demissão da primeira-ministra britânica mostra que "será muito difícil" concretizar o 'Brexit' e que o referendo "não apontava claramente para uma saída".

"O que se viu neste processo do 'Brexit' foi uma onda de populismo em torno de problemas falsos que depois levaram a uma escolha, que é justa, mas que não apontava claramente para uma saída", sublinhou Francisco Guerreiro, à margem da greve climática estudantil, que decorreu em Lisboa.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou hoje que vai demitir-se da liderança do Partido Conservador, desencadeando uma eleição interna cujo vencedor vai assumir a chefia do governo.