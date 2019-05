Actualidade

Oito peças de teatro compõem este ano a segunda edição do festival Alter Cultur Fest, que abre no sábado e decorre em quatro fins de semana, em Alter do Chão, no distrito de Portalegre, anunciaram hoje os promotores.

Realizado pelo município, o festival, que tem como diretora artística a atriz Maria João Luís, começa no sábado e continua nos dias 01, 08, 15, 21, 22 e 23 de junho.

"Eu procurei levar para este festival coisas bastante diversas, uma mostra alargada de várias formas, de várias maneiras de se fazer e ver teatro, basicamente foi esta a minha ideia", explicou a atriz Maria João Luís, em declarações à agência Lusa.