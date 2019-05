Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ) de Macau afirmou hoje que está a investigar o roubo de fichas no valor de 3,1 milhões de dólares de Hong Kong (2,8 milhões de euros), no casino do Hotel Four Seasons.

O caso ocorreu às 05:22 de sexta-feira (22:22 de quinta-feira em Lisboa) quando "dois indivíduos usaram um gás pimenta e pulverizaram o segurança e depois entraram dentro do casino e roubaram 31 fichas no valor de 100 mil dólares de Hong Kong cada, numa mesa de jogo", disse o porta-voz da PJ Chan Wun Man, em conferência de imprensa.

Os dois suspeitos utilizaram máscaras para esconderem os rostos e não serem identificados, explicou.