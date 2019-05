ADSE

O Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da ADSE deu parecer favorável às contas de 2018 do instituto, mas considera que o relatório de atividades tem de ser reformulado para integrar "matérias relevantes" que ficaram fora do documento.

No parecer sobre o relatório de atividades da ADSE divulgado hoje, o conselho defende que entre as matérias a constar no documento deve estar a proposta de alargamento do sistema de saúde da função pública aos contratos individuais de trabalho do Estado, em discussão há cerca de dois anos.

"O nosso parecer é favorável às contas, nomeadamente no que concerne ao crescimento do número de beneficiários titulares, mas poderia ser melhor se o Governo e o Conselho Diretivo [da ADSE] tirassem da gaveta a questão do alargamento", disse à Lusa o dirigente da Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP), José Abraão, um dos membros do CGS da ADSE que representa os beneficiários.