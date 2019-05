Reino Unido

O partido Conservador pretende concluir o processo de eleição de um novo líder para suceder a Theresa May até 20 de julho, data prevista para começarem as férias de verão do parlamento britânico, anunciaram hoje os seus dirigentes.

Numa declaração conjunta, o presidente do Partido Conservador, Brandon Lewis, e os vice-presidentes do grupo parlamentar, Cheryl Gillan e Charles Walker, definiram o processo de seleção, decidido após consulta interna.

O calendário estipula que as nomeações para candidatura terminem na semana que começa a 10 de junho.