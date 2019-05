Europeias

O secretário geral do PCP, Jerónimo de Sousa, manifestou-se hoje "bastante orgulhoso" com a campanha das europeias, liderada por João Ferreira, classificando-a com 20 valores, pela "objetividade, rigor, seriedade e verdade".

"Creio que foi uma campanha excecional em termos de esclarecimento, posicionamento, de quem sabe lidar com aquilo que está em causa. O João deu o seu melhor para que a CDU se reforçasse. Uma campanha de 20 valores do nosso cabeça de lista", afirmou aos jornalistas o líder comunista.

A comitiva da CDU, liderada por Jerónimo de Sousa e pelo cabeça de lista às europeias, João Ferreira, iniciou o último dia de campanha com uma arruada pelas ruas do Barreiro, no distrito de Setúbal, um território onde os comunistas têm uma sempre uma grande base de apoio.