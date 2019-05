Actualidade

A câmara baixa do parlamento espanhol, o Congresso dos Deputados, suspendeu hoje quatro membros separatistas catalães que estão presos e a ser julgados pelo seu envolvimento na tentativa de autodeterminação da Catalunha.

A presidente da assembleia, Meritxell Batet, explicou em conferência de imprensa que a decisão tomada pela mesa da instituição de suspender Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez tinha sido tomada em aplicação da Lei do Processo Penal.

Os membros do Partido Socialista e Operário Espanhol (PSOE), do Partido Popular (PP, direita) e do Cidadãos (direita liberal) no órgão responsável pela organização dos trabalhos do parlamento votaram a favor da suspensão dos deputados independentistas presos.