Europeias

O secretário-geral do PS fez hoje um discurso veemente contra triunfalismos antecipados no seu setor político em relação aos resultados das eleições de domingo, pedindo mesmo "por favor" para que não liguem a sondagens e não desmobilizem.

António Costa falava no último almoço da campanha socialista para as eleições europeias, na cervejaria Trindade, em Lisboa, num discurso em que começou por saudar as presenças dos antigos líderes do PS, Jorge Sampaio (também antigo chefe de Estado), e de Ferro Rodrigues (atual presidente da Assembleia da República).

A mensagem central do líder socialista foi destinada a combater a abstenção, sobretudo no seu eleitorado.