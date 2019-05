Europeias

O cabeça de lista europeu do PS, Pedro Marques, advertiu hoje que os tempos do presente impõem que se evite projetos de aventureirismo, mas, também, soluções de regresso ao passado com políticas de austeridade.

Esta mensagem foi transmitida por Pedro Marques no tradicional almoço de campanha do PS, na Trindade, em Lisboa, num discurso que antecedeu o do líder deste partido, António Costa, e em que procurou dramatizar a questão europeia que se joga nas eleições do próximo domingo.

"A esperança tem de ganhar ao medo e a Europa tem de vencer os nacionalismos", disse, antes de procurar novamente traçar uma linha de fronteira entre o PS e, do outro lado, o PCP e o Bloco de Esquerda.