Brexit/Europeias

A cabeça de lista do BE às europeias considerou hoje que a demissão da primeira-ministra britânica "é apenas o último episódio da enorme trapalhada em que se transformou o 'Brexit'", insistindo que a saída sem acordo "não serve ninguém".

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou hoje que vai demitir-se da liderança do Partido Conservador, desencadeando uma eleição interna cujo vencedor vai assumir a chefia do governo.

"Eu creio que demissão é apenas o último episódio da enorme trapalhada em que se transformou o 'Brexit'", disse Marisa Matias aos jornalistas.