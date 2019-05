Actualidade

As áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa estão a trabalhar no sentido de reclamar junto da tutela a gestão dos comboios suburbanos, revelou hoje o presidente do Conselho Metropolitano do Porto (CmP).

"Há, neste momento, um trabalho a ser feito naquilo que é a segunda fase da articulação entre as duas áreas metropolitanas, no sentido de reivindicar a transferência da gestão dos suburbanos" para as duas regiões, afirmou Eduardo Vítor Rodrigues.

O autarca, que falava na reunião do CmP na qual foi apresentada o Plano Ferroviário para Área Metropolitana do Porto (AMP), explicou que este "pedido" faz sentido no âmbito da estratégia de criação da empresa metropolitana de transportes, que teria a gestão dos transportes ferroviários e rodoviários da região.