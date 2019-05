Actualidade

O historiador de arte Pedro Lapa revelou hoje à agência Lusa que existe uma coleção comprada em conjunto pelo Estado e pelo colecionador Berardo, com 214 peças, sobretudo de artistas portugueses, cujo futuro está em aberto.

O ex-diretor do Museu Coleção Berardo, instalado no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, recordou a existência desta "coleção suplementar" à coleção de 862 obras de arte cedida ao Estado, e à qual três bancos credores pretendem aceder para cobrar uma dívida de 962 milhões de euros.

"No âmbito do primeiro protocolo [assinado em 2006 para a criação do museu] foi estipulada a aquisição de uma coleção suplementar, adjacente a esta, que seria a Coleção Estado/Berardo, e para [a constituição dessa coleção] o Estado poria [anualmente] meio milhão de euros, e o comendador Berardo mais meio milhão", recordou o antigo diretor do museu, em declarações à agência Lusa, referindo-se ao chamado Fundo para a Aquisição de Obras de Arte, a ser financiado pelas duas entidades.