Taça de Portugal

Bruno Fernandes disse hoje que neste momento só pensa em vencer a Taça de Portugal de futebol pelo Sporting, na final diante do FC Porto, no sábado, mas não esclareceu se vai ser o seu último jogo.

"Não faço ideia se será o meu último jogo. Tenho contrato com o Sporting, neste momento estou focado nas ambições do clube, que são as minhas também. Não sei de mais nada, estou a ser o mais sincero possível", referiu o médio, em conferência de imprensa.

Perante a insistência da comunicação social, o goleador dos 'leões' - apontou 32 golos, em 52 jogos - acabou por abordar de forma mais pormenorizada uma eventual saída no fim da temporada, frisando que, a acontecer, tem de ser boa para o Sporting.