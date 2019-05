Actualidade

O museu da Fundação Bienal de Arte de Cerveira, no distrito de Viana do Castelo, foi hoje distinguido com o Prémio Museu do Ano 2019, atribuído pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM), anunciou esta entidade, em Leiria.

De acordo com o palmarés hoje anunciado pela APOM, numa cerimónia decorrida no Teatro Miguel Franco, também o Centro de Interpretação do Românico (CIR), em Lousada, recebeu uma Menção Honrosa, na mesma categoria.

A APOM, entidade fundada em 1965, dedicada à museologia, atribui os prémios anualmente, desde 1997, a museus, projetos, boas práticas, profissionais e diversas atividades desenvolvidas no setor.