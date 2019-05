Actualidade

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, convocou para terça-feira duas reuniões para analisar o segredo bancário da informação do Banco de Portugal (BdP) relativa aos grandes devedores à banca.

A primeira reunião, da Mesa da Assembleia da República, irá realizar-se na terça-feira, às 10:30, "tendo como objeto a efetivação das regras de acesso e divulgação da informação relevante entregue pelo BdP abrangida por segredo bancário ou de supervisão, com a presença do Secretário-Geral da Assembleia da República".

Além disso, o parlamento será ainda palco de uma reunião com os presidentes da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa e da II Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco, no mesmo dia, às 12:00, com idêntico propósito", lê-se na mesma nota.