Actualidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, garantiu hoje estar determinado em manter João Félix, bem como todos os futebolistas do plantel principal para a temporada 2019/20.

O líder máximo dos 'encarnados', que falava em conferência de imprensa, após a entrega ao Museu Cosme Damião do troféu relativo à conquista do 37.º título nacional e da Taça de Portugal de futebol feminino, deixou claro que uma eventual saída só irá acontecer se acionarem a cláusula de rescisão.

"Se isso acontecer, o Benfica não pode fazer nada. O que eu posso adiantar é que não iremos mexer muito no plantel. Queremos manter todos os jogadores, inclusive o João Félix. Estamos determinados em fazer todos os possíveis para que João Félix fique no Benfica. Ele e outros. Já ouvir falar de muita coisa, de pressão de família e do empresário, mas nada disso existe. Todas as conversas que tivemos foi com o intuito do João Félix permanecer no Benfica", assegurou.