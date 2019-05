Europeias

O presidente da Aliança, Pedro Santana Lopes, regressou hoje à campanha eleitoral para as europeias, numa arruada de encerramento ao lado do cabeça de lista, Paulo Sande, depois de ter sofrido um acidente na semana passada.

Faltavam 10 minutos para as 18:00 quando Pedro Santana Lopes chegou à praça Luís de Camões, em Lisboa onde já o esperava o candidato e uma comitiva de cerca de uma centena de pessoas munidas de bandeiras e cartazes onde se lia "Eu voto Aliança".

À chegada, o líder do partido foi recebido com gritos de "Aliança, Aliança" e um abraço de Paulo Sande. Foram várias as pessoas que se dirigiram a Santana para o cumprimentar e perguntar se se encontrava restabelecido.