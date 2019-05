Actualidade

o Tribunal Constitucional (TC) são-tomense devolveu hoje a cervejeira Rosema aos irmãos Monteiro, cerca de 15 dias depois da fábrica ter sido restituída ao empresário angolano Mello Xavier, por decisão do Tribunal de Lembá.

A decisão do TC considera "inconstitucional a interpretação normativa" que o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) fez do Código do Processo Civil que admitiu um recurso extraordinário de revisão fora do prazo interposto pelo Ministério Público em 2017, quando a decisão era de 2011.

Nesse sentido, o Tribunal Constitucional "concedeu provimento" ao recurso interposto pela advogada dos irmãos Monteiro, "determinando a reforma da decisão" que conferia a posse da fábrica do empresário angolano Mello Xavier.