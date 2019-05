Actualidade

O BCP ficou hoje vinculado a apresentar "uma contraproposta escrita e fundamentada" aos sindicatos bancários sobre as negociações salariais de 2018, realizando-se a próxima reunião em 07 de junho, disse fonte sindical.

Este foi o resultado da primeira reunião de conciliação entre o banco liderado por Miguel Maya e o Sindicato dos Bancários do Norte (SBN), Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) e o Sindicato Independente da Banca (SIB), realizada na Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT), no Porto.

Segundo o presidente do SBN, Mário Mourão, o BCP ficou de entregar uma contraproposta "no início da próxima semana" para ser avaliada pelos sindicatos e discutida na próxima reunião, em 07 de junho.