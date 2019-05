Taça de Portugal

O médio Héctor Herrera mostrou-se hoje confiante em terminar de forma feliz a final da Taça de Portugal de futebol, sábado, diante do Sporting, e frisou que os grandes clubes como o FC Porto não vivem do passado.

O mexicano também falou, em conferência de imprensa, do campeonato nacional perdido para o campeão Benfica, porém revelou o momento de "união e ambição" que vive o plantel para tentar derrotar os 'leões' no Estádio Nacional.

"Foi um golpe difícil perder o campeonato, pois estávamos muito confiantes. Acho que as grandes equipas vencedoras são feitas disto e amanhã [sábado] temos uma oportunidade única de conquistar uma Taça. As equipas grandes não vivem do passado, mas sim do presente, e amanhã [sábado] é o nosso presente", manifestou.