Taça de Portugal

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, sublinhou hoje querer "anular os pontos fortes" do Sporting, adversário dos 'dragões', sábado, na final da Taça de Portugal de futebol, e anunciou uma equipa "preparada" para vencer.

"A dinâmica de jogo do Sporting foi variando ao longo do tempo, desde que este treinador pegou na equipa, e estamos preparados. O Sporting é uma equipa com grande qualidade individual. Queremos anular os pontos fortes e estamos focados em criar mossa", afirmou.

O técnico, de 44 anos, considerou que o encontro será "importante" para o clube e assegurou que o plantel está "motivado e concentrado" em levar a taça para o Porto.