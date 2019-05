Europeias

O presidente do PSD, Rui Rio, acusou hoje o PS de não ser "um partido fiável", dizendo que os socialistas apenas "casaram" com BE e PCP "por interesse".

"O PS não é um partido fiável, namora com qualquer um, mas só casa por interesse, porque por amor só mesmo o poder", acusou Rui Rio, no comício final da campanha, ao ar livre na Praça da Batalha, no final de uma descida da Rua de Santa Catarina.

O líder social-democrata voltou a desvalorizar os ataques na reta final da campanha do PS aos parceiros que suportam o seu Governo, considerando que os socialistas apenas querem "apagar essa ponte à extrema-esquerda" para conquistar os votos dos moderados no domingo.