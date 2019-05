Europeias

O secretário-geral socialista encerrou hoje a campanha europeia do seu partido com um discurso em que defendeu que o atual "equilíbrio" governativo só é possível com o PS e que palavra dada "foi mesmo" palavra honrada.

No final do comício do PS, na Praça do Município, em Lisboa, alguns militantes socialistas começaram a gritar "vitória, vitória", já depois de ter terminado o discurso de António Costa e de ter tocado o hino nacional.

António Costa, que ainda estava no palco, ouviu e reagiu imediatamente: "Calma, calma, as eleições [europeias] são só no domingo", disse, tentando travar novamente euforias no seu eleitorado em relação às sondagens favoráveis ao PS.