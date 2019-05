Europeias

A cabeça de lista do BE ao Parlamento Europeu, Marisa Matias, disse hoje acreditar que as eleições europeias de domingo "podem mesmo ser o início da alteração do mapa político à esquerda em Portugal".

No discurso de encerramento da corrida eleitoral para as europeias, num jantar-comício em Coimbra para cerca de 400 pessoas, Marisa Matias, rouca e quase sem voz, falou de uma campanha que sentiu "a crescer todos os dias" porque as pessoas reconheceram que o BE está "para resolver problemas na vida das pessoas".

"Por isso sentimos, e eu sinto, que estas eleições podem mesmo ser o início da alteração do mapa político à esquerda em Portugal", anteviu.