Actualidade

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou na sexta-feira que "o casamento" com o ministro da Economia "está mais forte do que nunca", depois de Paulo Guedes ter ameaçado renunciar ao cargo.

"Peço desculpas por frustrar a tentativa de parte da imprensa de criar um virtual atrito entre mim e o Paulo Guedes. O nosso casamento segue mais forte do que nunca (...) Caso não aprovemos a reforma do sistema de pensões, creio que deva trocar o ministro da Economia pelo da alquimia, só assim resolve", escreveu Bolsonaro na rede social Twitter.

O Presidente brasileiro usa a palavra casamento para referir-se à ligação governamental com o ministro da Economia desde a campanha eleitoral.