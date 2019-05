Actualidade

As autoridades de Macau apelaram às operadoras de jogo que reforcem as medidas de segurança nos casinos, numa altura em que a Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o roubo de fichas no valor de 2,8 milhões de euros.

Na sexta-feira, a PJ anunciou, em conferência de imprensa, estar a investigar o roubo de fichas no valor de 3,1 milhões de dólares de Hong Kong (2,8 milhões de euros), numa sala do casino do hotel Four Seasons destinada a grandes apostas.

Pelo menos um segurança e um 'croupier' foram atacados com gás pimenta. Os dois suspeitos, que utilizaram máscaras para não serem identificados, conseguiram fugir de táxi.