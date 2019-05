Actualidade

O conselheiro para a segurança nacional da Casa Branca, John Bolton, admitiu hoje que os recentes testes com mísseis da Coreia do Norte violaram as resoluções da ONU, em contraste com a reação inicial de Washington.

"Não há dúvida" de que os lançamentos vão "contra as resoluções do Conselho de Segurança da ONU", afirmou John Bolton, em Tóquio, citado pela agência japonesa Kyodo.

Bolton falava à imprensa na capital japonesa, antes da chegada do Presidente norte-americano, Donald Trump, que inicia hoje uma visita de quatro dias ao Japão.