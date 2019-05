Actualidade

Nascido em 1989, o chinês Jiahao só soube passadas quase três décadas, quando estudava nos EUA, que a 04 de junho daquele ano o exército do seu país matou centenas de estudantes que exigiam reformas políticas.

Após pesquisar no Google - motor de busca bloqueado na China -, ele entendeu finalmente o "misto de curiosidade e cautela" com que os seus colegas norte-americanos lhe perguntavam o que achava do 04 de junho de 1989.

"Até então, respondia sempre com uma pergunta: mas o que se passou nesse dia?", recorda à agência Lusa.