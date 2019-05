Actualidade

O filósofo judeu-alemão Walter Benjamin suicidou-se após uma fuga desesperada dos nazis, em França, e esses terríveis últimos meses de vida foram narrados pelo escritor norte-americano Jay Parini, num romance biográfico que chega pela primeira vez a Portugal.

"A travessia de Benjamin" é um livro de 1996, em que o autor - crítico, poeta, romancista e biógrafo Jay Parini - narra com "perspicácia de biógrafo", mas conjugando registo ficcional com registo biográfico, "os últimos e trágicos meses de vida do escritor e filósofo judeu-alemão Walter Benjamin", relata a Elsinore, chancela que edita este livro, até agora inédito em Portugal.

Em 1940, passada uma década de trabalho sobre um texto que lhe traria finalmente o desejado reconhecimento como um do pensadores seminais do século XX, Walter Benjamin, alemão de origem judaica, encontra-se com a sua irmã numa Paris cercada pelos tanques nazis.