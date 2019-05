Actualidade

O português Fernando Pimenta conquistou hoje a medalha de ouro na prova de K1 1000 metros na Taça do Mundo de Poznan, na Polónia, com Portugal a conseguir ainda o bronze em K2 500.

Fernando Pimenta cumpriu os 1000 metros em 3.27,544 minutos, à frente do bielorrusso Aleh Yurenia (3.28,296) e do checo Josef Dostal (3.30,388).

O canoísta do Benfica ainda vai disputar a final do K1 500 metros hoje e participar na prova do K1 5000 no domingo.