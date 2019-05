Actualidade

A inalação de produtos tóxicos libertados da cobertura de uma central fruteira no Bombarral provocou 14 vítimas ligeiras, mais uma do que no anterior balanço, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros locais.

O segundo comandante dos bombeiros do Bombarral, Vasco Antunes, disse à Lusa que, no âmbito de obras que estavam a decorrer no armazém, "cortaram o telhado, o que veio a libertar produtos tóxicos, que estão por identificar".

Devido ao fumo gerado, os trabalhadores da central fruteira, localizada no Sanguinhal, distrito de Leiria, tiveram de sair do interior do armazém e 14 deles sofreram intoxicações, sendo considerados feridos ligeiros.